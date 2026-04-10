С начала года за парковку на газонах рязанцев оштрафовали на 321 тысячу

Всего с начала года в Рязани 258 нарушителей привлечены к административной ответственности. Общая сумма штрафов за парковку на газонах, цветниках, детских и спортивных площадках составила 321 000 рублей (из них 7 юрлиц — на 70 000 рублей).