Рязанка взяла серебро на всероссийском турнире по боксу «Юность России»

Рязанка Екатерина Борискова, воспитанница тренера Дмитрия Азлецкого завоевала серебряную медаль на всероссийском турнире по боксу «Юность России» среди девушек. В финале спортсменка боксировала с чемпионкой Московской области этого года. По мнению тренерского штаба, Екатерина Борискова уверенно вела бой. Судьи отдали победу ее сопернице.