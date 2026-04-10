Рязанка взяла серебро на всероссийском турнире по боксу «Юность России»
Рязанка Екатерина Борискова, воспитанница тренера Дмитрия Азлецкого завоевала серебряную медаль на всероссийском турнире по боксу «Юность России» среди девушек. В финале спортсменка боксировала с чемпионкой Московской области этого года. По мнению тренерского штаба, Екатерина Борискова уверенно вела бой. Судьи отдали победу ее сопернице.
