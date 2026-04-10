Рязанка снялась в программе «Привет, Андрей» на телеканале «Россия 1»

Валентина Акатова из посёлка Зеркальные Пруды приняла участие в съёмках программы «Привет, Андрей». Она исполнила песню Роберта Рождественского «От зари до зари». Женщина рассказала, что ей позвонили с приглашением на съемки после того, как знакомые подали заявку на ее участие.