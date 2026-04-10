Рязанка чуть не задохнулась от отека Квинке

Мать 34-летней пострадавшей вызвала скорую, она рассказала, что дочь задыхается и уже не может говорить. На адрес выехала реанимационная бригада. Врачи диагностировали женщине отек Квинке и бронхиальную астму. «Гортань отекла, затрудненный вдох. Произносить слова пациентка не могла. Женщина писала ответы на наши вопросы маме, а мама озвучивала их нам. Мы понимали, что нельзя терять ни минуты. Тут же на месте оказали помощь, направленную на снятие отека Квинка и приступа бронхиальной астмы. Инъекции помогли. Состояние пациентки стабилизировалось», — рассказала фельдшер Ольга Шахматова.

Рязанка чуть не задохнулась от отека Квинке. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Мать 34-летней пострадавшей вызвала скорую, она рассказала, что дочь задыхается и уже не может говорить. На адрес выехала реанимационная бригада. Врачи диагностировали женщине отек Квинке и бронхиальную астму.

«Гортань отекла, затрудненный вдох. Произносить слова пациентка не могла. Женщина писала ответы на наши вопросы маме, а мама озвучивала их нам. Мы понимали, что нельзя терять ни минуты. Тут же на месте оказали помощь, направленную на снятие отека Квинка и приступа бронхиальной астмы. Инъекции помогли. Состояние пациентки стабилизировалось», — рассказала фельдшер Ольга Шахматова.

После этого рязанку госпитализировали. Ее состояние улучшилось.