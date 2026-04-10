Рязанец задолжал более полумиллиона по алиментам, его счета арестованы

Отмечается, что на протяжении длительного времени рязанец уклонялся от алиментов. Его долг превысил 593 тысячи рублей. Чтобы мужчина выплатил долг, приставы арестовали его счета в различных банках. Также рязанцу запретили регистрацию движимого и недвижимого имущества. После введения ограничений мужчина погасил долг.