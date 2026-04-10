Рязанцы заметили разбросанный мусор около Перинатального центра

Рязанцы заметили разбросанный мусор около Перинатального центра. Фотографии опубликованы под постами губернатора Павла Малкова. «Снег сошел и оголилась мусорная помойка. Вдоль забора Перинатального центра по улице Семчинской вот такая картина», — написала местная жительница. На кадрах видны мусорные мешки, пакеты, этикетки и бутылки. Рязанцы попросили очистить территорию. В администрации города ответили на жалобу. «Уведомили руководство Перинатального центра об уборке прилегающей территории в весенние субботники», — заявили в мэрии.