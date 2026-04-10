Рязанцам рассказали, в каких храмах можно будет освятить куличи 11 апреля

В Великую субботу, 11 апреля, в храмах Рязани пройдет освящение куличей и пасхальных блюд. Об этом сообщили в соцсетях местных приходов.

Освятить снедь можно будет во многих церквях города: в Христорождественском соборе в Кремле — после литургии (начало службы в 08:00), в Борисоглебском соборе — с 11:00 до 20:00, в Николо-Ямском храме — с 11:00 до 19:00, в храме Покрова на площади Новаторов — с 10:00 до 18:00 и других. В Троицком монастыре освящение пройдет с 07:30 до 20:00 и с 22:30 до 23:00, а в Солотчинском, Казанском и Иоанно-Богословском монастырях — после утренних литургий.