Рязанцам напомнили о мерах профилактики опасной инфекции, переносимой грызунами

Рязанцам напомнили о мерах профилактики геморрагической лихорадки с почечным синдромом (ГЛПС), опасной природно-очаговой инфекции, переносимой грызунами. Об этом сообщили на сайте Роспотребнадзора по региону. В связи с увеличением активности грызунов важно быть особенно внимательными при выполнении земляных и хозяйственных работ, таких как уборка овощей, заготовка ягод и грибов. В ведомстве отметили, что заражение происходит при вдыхании пыли, содержащей выделения инфицированных грызунов, а также при употреблении загрязнённых продуктов или воды. Признаки заболевания могут проявиться через 4-49 дней после заражения и включают высокую температуру, головные боли и носовые кровотечения.

Специалисты рекомендуют соблюдать простые меры предосторожности: исключить доступ грызунов в жилые помещения, поддерживать чистоту и порядок, соблюдать личную гигиену и использовать защитные средства при работе в потенциально заражённых местах. Проведение регулярной дератизации также поможет предотвратить распространение инфекции.