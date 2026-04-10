РПЦ предупредила о фейковых крестных ходах на Пасху

Русская православная церковь призвала верующих не участвовать в так называемых «пасхальных крестных ходах», объявления о которых распространяются в интернете. В РПЦ отметили, что подобные мероприятия анонсируют в разных городах России, однако их организаторы не установлены. При этом в афишах используют политические лозунги и символику, не связанную с официальными религиозными структурами.

Об этом сообщили в синодальном отделе по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ.

«Использование крестных ходов в политических целях является манипуляцией», — подчеркнули в Церкви.

Верующим рекомендовали уточнять информацию о богослужениях и шествиях на официальных сайтах РПЦ и епархий.