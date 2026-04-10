Россиянам сообщили о возможном сокращении сумм в платежках за свет и мусор

Россияне могут почувствовать изменения в своих счетах за электроэнергию и вывоз мусора благодаря проверке, которую проведет Федеральная антимонопольная служба (ФАС). Об этом рассказал эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь, передает NEWS.ru.

Он отметил, что результаты этой проверки могут привести к исключению из квитанций тех расходов, которые не будут подтверждены документами.

ФАС собирается проанализировать начисления за свет и услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами. Отмечается, что это может помочь многим семьям сократить свои ежемесячные расходы. Бондарь напомнил, что предыдущие проверки в сфере водоснабжения уже показали, что можно убрать необоснованные платежи из тарифов. Теперь такая же возможность открывается для счетов за электроэнергию и вывоз мусора.

Эксперт также отметил, что у ФАС есть все необходимые полномочия для воздействия на ситуацию. Например, если местные власти дважды проигнорируют предписания, ФАС может самостоятельно установить более низкие тарифы. Однако Бондарь подчеркнул, что важно, чтобы результаты проверки были доведены до граждан, чтобы они не искали информацию самостоятельно.

Он выразил надежду, что после проверки жители смогут увидеть изменения в своих счетах без лишних усилий с их стороны. «Если найдут лишние платежи, то в следующем месяце счета будут выставлены по новой цене для всего дома», — добавил он.