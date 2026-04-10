Россиян предупредили о штрафах за выброс мусора из окна

Выброс мусора из окна может привести не только к конфликтам с соседями, но и к серьезным последствиям, вплоть до административной или уголовной ответственности. Об этом сообщил общественный деятель и эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь, передает «Известия».

По словам специалиста, в первую очередь стоит попытаться решить проблему мирным путем. Спокойный разговор с соседом может оказаться более эффективным, чем жалобы в контролирующие органы. Однако игнорировать проблему не стоит, так как выброс мусора может квалифицироваться как административное правонарушение.

Бондарь уточнил, что за единичный случай, не повлекший серьезных последствий, уголовная ответственность маловероятна. Тем не менее, такие действия могут привести к штрафам по статье 8.2 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) РФ, которые для граждан могут составлять до 3 тыс. рублей. При повторном нарушении сумма штрафа может возрасти до 5 тыс. рублей.

Эксперт отметил, что переход в разряд уголовного деяния возможен только при наличии серьезных последствий. Например, если из-за упавшего предмета кто-то получил тяжкую травму, дело может быть возбуждено по статье 118 Уголовного кодекса РФ, что может привести к ограничению свободы на срок до трех лет.

Для установления вины нарушителя могут использоваться видеозаписи, свидетельские показания и акты управляющей компании. Если был причинен имущественный ущерб, потребуется экспертная оценка для последующего взыскания компенсации через суд.