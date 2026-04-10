Россиян предупредили о рисках отравления крашеными яйцами

По словам экспертов, опасность может быть не в самих яйцах, а в красителях, синтетические добавки в которые способны вызывать аллергию, а у детей влиять на внимание и поведение. Отмечается, что в некачественных красителях могут встречаться вредные примеси, поэтому при покупке важно смотреть на состав и не брать сомнительные продукты.

Россиян предупредили о рисках отравления крашеными яйцами. Об этом сообщает «Лента. ру».

По словам экспертов, опасность может быть не в самих яйцах, а в красителях, синтетические добавки в которые способны вызывать аллергию, а у детей влиять на внимание и поведение.

Отмечается, что в некачественных красителях могут встречаться вредные примеси, поэтому при покупке важно смотреть на состав и не брать сомнительные продукты.