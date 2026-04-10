Роскомнадзор начал формировать «белый список» VPN

Отмечается, что в реестре легитимных корпоративных каналов и прокси уже внесено порядка 75 тысяч IP-адресов. «Белые списки» должны снизить число ложных срабатываний систем фильтрации. Чтобы в них попасть, компании самостоятельно направляют данные через личный кабинет на сайте ведомства. Основными условиями для работы в «белой зоне» являются блокировка доступа к запрещенным в России ресурсам и полное сотрудничество с РКН.