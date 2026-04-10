Работница столовой одного из предприятий в Рязани фиктивно прописала иностранцев

Полицейские выяснили, что 44-летняя натурализованная гражданка России, работающая в столовой одного из предприятий Рязани, прописала в квартире мигрантов. К женщине через знакомых обращались иностранцы, чтобы она за деньги подавала в МФЦ на регистрацию необходимые документы. Всего злоумышленница помогла незаконно легализоваться 9 приезжим из среднеазиатского региона в возрасте от 18 лет до 61 года. Фактически они по указанному адресу не проживали.

В Рязани уроженка страны Средней Азии фиктивно прописала в квартире группу иностранцев. Об этом 10 апреля сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

Полицейские выяснили, что 44-летняя натурализованная гражданка России, работающая в столовой одного из предприятий Рязани, прописала в квартире мигрантов. К женщине через знакомых обращались иностранцы, чтобы она за деньги подавала в МФЦ на регистрацию необходимые документы.

Всего злоумышленница помогла незаконно легализоваться 9 приезжим из среднеазиатского региона в возрасте от 18 лет до 61 года. Фактически они по указанному адресу не проживали.

Возбуждено уголовное дело по статье 322.3 УК РФ «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации». Женщине грозит до пяти дет тюрьмы.