Мурашко призвал вакцинироваться от инфекций из-за паводка и назвал приоритетные группы

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко на заседании оперштаба призвал граждан проходить вакцинацию от инфекций в условиях паводка и соблюдать рекомендации врачей, чтобы сохранить жизнь и здоровье. Он также заявил, что регионам при эвакуации нужно особо внимательно отнестись к уязвимым категориям — беременным, детям до года, маломобильным и пациентам с хроническими болезнями, включая тех, кто на гемодиализе.

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко на заседании оперштаба призвал граждан проходить вакцинацию от инфекций в условиях паводка и соблюдать рекомендации врачей, чтобы сохранить жизнь и здоровье. Об этом сообщило издание РИА Новости.

Он также заявил, что регионам при эвакуации нужно особо внимательно отнестись к уязвимым категориям — беременным, детям до года, маломобильным и пациентам с хроническими болезнями, включая тех, кто на гемодиализе. По словам министра, крайне важно обеспечить иммунизацию приоритетных групп: работников пищеблоков, сотрудников коммунальных служб, эвакуированных в пунктах временного размещения, детей, а также волонтеров и спасателей МЧС.