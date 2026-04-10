Мошенники начали рассылать поддельные письма об оплате членских взносов

В Т-Банке сообщили о новом способе мошенничества, который связан с поддельными письмами об оплате членских взносов. Злоумышленники рассылают электронные уведомления, выдавая себя за саморегулируемые организации (СРО). Они утверждают, что жертва не оплатила взносы за прошлый квартал и призывают срочно погасить задолженность. Письма выглядят очень правдоподобно: в них используются логотипы и реквизиты реальных организаций, а также указаны достоверные суммы и персональные данные. В сообщении содержится ссылка на фальшивый сайт, где жертва может ввести свои данные и оплатить взнос, тем самым переводя деньги мошенникам. Эксперт Т-Банка Михаил Романов советует всегда проверять адреса отправителей и ссылки перед оплатой. Мошенники часто изменяют один или два символа в адресе, чтобы он выглядел похожим на официальный. Лучше всего вносить оплату через официальные каналы, такие как личный кабинет на сайте СРО или банковское приложение.

