Минюст РФ пополнил список иностранных агентов

Минюст России пополнил реестр иностранных агентов. Об этом сообщается на сайте министерства. Среди новых позиций списка: Удот Роман*; Лилия Вежеватова*; Ризван Кубакиев*; Василий Матенов*; Иван Толстой* — филолог и историк из России, племянник Алексея Толстого и брат Татьяны Толстой. Также был включен проект «Татар Шурасы"*. Кроме того, ведомство внесло Стэнфордский университет** в перечень иностранных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории России. * - внесен в список иноагентов. ** - внесен в перечень иностранных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории России.