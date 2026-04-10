Милонов потребовал проверить автоматы с игрушками в ТЦ на законность

Депутат Виталий Милонов обратится в МВД с просьбой проверить игровые автоматы с игрушками и гаджетами, которые стоят в торговых центрах. Об этом сообщило издание РИА Новости. Он считает, что их повсеместное размещение — на фудкортах и в детских зонах — нарушает запрет на игорный бизнес в России. Парламентарий отметил, что детям сложно объяснить вред таких игр, когда аппараты встречаются в каждом ТЦ.

