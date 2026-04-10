Куда пойти в выходные? Афиша РЗН. инфо на 11-12 апреля
В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.
В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.
На сцене театра драмы пройдет цирковой спектакль «Рони, дочь разбойника» в сопровождении Рязанского камерного оркестра, а в театре кукол покажут спектакль-мечту о детстве Юрия Гагарина «Юра».
В кинотеатре «Кинолюкс Барс» состоится большой стендап.
В МКЦ пройдет концерт оркестра CAGMO «Хор русского рока при свечах» и концерт группы «Воровайки».
Во дворец спорта «Олимпийский» пройдет четвертьфинал первенства национальной молодежной хоккейной лиги.
В ТРЦ «Марко Молл» состоится праздник для детей «Космическое путешествие».
