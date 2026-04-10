Куда пойти в выходные? Афиша РЗН. инфо на 11-12 апреля

В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.

На сцене театра драмы пройдет цирковой спектакль «Рони, дочь разбойника» в сопровождении Рязанского камерного оркестра, а в театре кукол покажут спектакль-мечту о детстве Юрия Гагарина «Юра».

В кинотеатре «Кинолюкс Барс» состоится большой стендап.

В МКЦ пройдет концерт оркестра CAGMO «Хор русского рока при свечах» и концерт группы «Воровайки».

Во дворец спорта «Олимпийский» пройдет четвертьфинал первенства национальной молодежной хоккейной лиги.

В ТРЦ «Марко Молл» состоится праздник для детей «Космическое путешествие».

