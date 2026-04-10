Инвесткомпания «Бервел» представила карьерные возможности студентам Касимовского нефтегазового колледжа

В рамках проекта Корпорации развития «Кадры для инвесторов» завод высокопрочного крепежа «Бервел» 9 апреля представил карьерные перспективы студентам Касимовского нефтегазового колледжа. Об этом сообщает пресс-служба Корпорации развития Рязанской области.

С вариантами сотрудничества с крупным инвестпредприятием региона познакомились 120 учащихся 1-3 курсов четырех направлений подготовки. Среди них: «Монтаж, техническое обслуживание, эксплуатация и ремонт промышленного оборудования», «Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения», «Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ», «Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств». Представители компании провели интерактивную презентацию и практические занятия для студентов.

Учащимся профильных ссузов «Бервел» предлагает оплачиваемую практику с наставником. По ее итогам предприятие оставляет за собой право сделать предложение о трудоустройстве проявившим себя студентам. При трудоустройстве выпускникам ссузов предусмотрены дополнительные меры поддержки, включая «подъемные» и выплаты после прохождения военной службы, если это их первое место работы.

-«Мы создаем условия, при которых возможно совмещать работу с обучением. Это позволяет студентам получать практический опыт и постепенно выстраивать профессиональную карьеру на нашем предприятии. У нас уже есть успешные примеры такого подхода. При этом мы рады не только молодым специалистам: у нас, например, работают уже опытные токари и одновременно проходят обучение, повышая свою квалификацию», — отметила Варвара Пережигина, специалист по обучению персонала ООО «Бервел».

На данный момент на предприятии нужны специалисты производственных и технических направлений. Студенты могут рассмотреть для себя профессии, связанные с работой на оборудовании, его обслуживанием и ремонтом, попробовать свои силы в процессах металлообработки и изготовления продукции.

Теперь для студентов Касимовского нефтегазового колледжа запланирована экскурсия на завод высокопрочного крепежа «Бервел».