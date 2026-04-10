Главу рязанского фермерского хозяйства оштрафовали за заросший сельхозучасток

В феврале 2026 года сотрудники управления провели проверку и установили, что земельные участки сельскохозяйственного назначения общей площадью 214,2 га в Сасовском округе не использовались по целевому назначению. Территория заросла сорняками и кустарниками. В марте 2026 года индивидуального предпринимателя — главу крестьянского хозяйства признали виновным и назначили ему штраф 75 тысяч рублей. Кроме того, выдали предписание с требованием устранить выявленные нарушения.

Главу крестьянского (фермерского) хозяйства в Сасовском округе оштрафовали за заросший сельхозучасток. Об этом сообщили 10 апреля в пресс-службе Россельхознадзора.

В феврале 2026 года сотрудники управления провели проверку и установили, что земельные участки сельскохозяйственного назначения общей площадью 214,2 га в Сасовском округе не использовались по целевому назначению. Территория заросла сорняками и кустарниками.

В марте 2026 года индивидуального предпринимателя — главу крестьянского хозяйства признали виновным и назначили ему штраф 75 тысяч рублей.

Кроме того, выдали предписание с требованием устранить выявленные нарушения.