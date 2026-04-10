Гендиректора рязанской УК «Русь» оштрафовали на 50 тысяч рублей за нарушения с газовым оборудованием
Установлено, что УК «Русь» нарушила срок заключения договора на техобслуживание и ремонт внутридомового газового оборудования многоквартирных домов со специализированной организацией. Генеральному директору компании назначили штраф — 50 тысяч рублей.
