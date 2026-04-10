ФАС запросила у производителей шин данные о производстве и экспорте

Федеральная антимонопольная служба направила запросы российским производителям шин для легковых, грузовых и сельхозмашин, а также для спецтранспорта, авиации и мотоциклов. Об этом сообщило издание «Известия».

Компании должны предоставить информацию об объемах производства, поставок и экспорта за 2025 год. На основе этих данных ФАС оценит уровень конкуренции на рынке и определит, где нужны антимонопольные меры.