Двоих рязанцев осудят за мошенничество при получении налогового вычета

По данным ведомства, 63-летний мужчина и 51-летняя женщина обвиняются в предоставлении ложных сведений об оплате медицинских услуг для получения налогового вычета. Женщина незаконно получила более 40 тысяч рублей, часть суммы она передала своему подельнику в качестве вознаграждения за содействие. Дело направлено в Железнодорожный районный суд.