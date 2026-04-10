Центробанк РФ установил курс доллара ниже 77 рублей впервые с конца февраля

Центральный банк России установил официальный курс валют на выходные и понедельник, 13 апреля. Курс доллара составил 76,9724 руб., евро — 90,0120 руб., а юаня — 11,2521 руб. Об этом сообщается на сайте регулятора. Отмечается, что это значительное снижение курсов произошло впервые за полтора месяца: последний раз курс доллара был ниже 77 руб. 26 февраля 2026 года. На пятницу, 10 апреля, ЦБ устанавливал курсы на уровне: доллар — 77,8366 руб., евро — 90,8813 руб., юань — 11,3685 руб. Таким образом, доллар подешевел на 86,42 копейки, евро — на 86,93 копейки, а юань — на 11,64 копейки.

