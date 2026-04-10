ЦБ отозвал лицензию у московского банка РМП

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского «Банка развития и модернизации промышленности» («Банк РМП»). «Банк России приказом от 10.04.2026 № ОД-639 отозвал лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации Банк развития и модернизации промышленности (акционерное общество) Банк РМП (АО) (рег. № 2574, г. Москва)», — говорится в сообщении. Отмечается, что величине активов кредитная организация занимала 292-е место в банковской системе РФ.