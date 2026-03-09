Зеленский заявил, что трехсторонние переговоры по Украине откладываются

По словам Зеленского, встреча, которую планировали провести на этой неделе, откладывается по инициативе США из-за ситуации на Ближнем Востоке. «В настоящее время приоритет партнеров и все внимание — ситуации вокруг Ирана», — заявил глава киевского режима. Ранее украинские СМИ писали, что переговоры могут состояться 11 марта.

