Репортаж с улиц Рязани в Международный женский день
В воскресенье 8 марта журналист РЗН. Инфо вышла в город...
Вчера 16:33
1 075
«В три часа ночи можно словить инфаркт». Туристка из Рязани оказалась...
Редакция РЗН. инфо пообщалась с туристкой Анастасией из...
5 марта 13:49
1 091
Приглашены все: «Зеленый сад — наш дом» порадовал рязанских рыбаков еж...
Последний день зимы стал для любителей порыбачить со вс...
2 марта 16:25
769
ГК «Агропромкомплектация»: от поля до прилавка. Как работают свиноводч...
В 2024 году в Рязанской области запустили два новых сви...
2 марта 14:46
3 998
В Рязанском музтеатре показали оперетту «Летучая мышь»
Режиссёр-постановщик, заслуженный артист России Пётр Борисенко рассказал, что оперетта имеет долгую сценическую историю, однако её неизменным центром всегда оставалась музыка Иоганна Штрауса. По его словам, в новой версии хотелось не только сохранить основу, заложенную в советском либретто по пьесе Николая Эрдмана на стихи Михаила Вольпина, но и расширить драматургию. Режиссёр отметил, что в постановке появились дополнительные линии персонажей, которые развиваются параллельно основному действию и придают истории оттенок детективного поиска. Премьерные показы также пройдут 20, 21, 22, 28, 29 марта. Возрастное ограничение — 16+.

В Рязанском музтеатре 6 марта показали премьеру оперетты «Летучая мышь». Об этом сообщили в соцсетях регионального министерства культуры.

Режиссёр-постановщик, заслуженный артист России Пётр Борисенко рассказал, что оперетта имеет долгую сценическую историю, однако её неизменным центром всегда оставалась музыка Иоганна Штрауса. По его словам, в новой версии хотелось не только сохранить основу, заложенную в советском либретто по пьесе Николая Эрдмана на стихи Михаила Вольпина, но и расширить драматургию.

Режиссёр отметил, что в постановке появились дополнительные линии персонажей, которые развиваются параллельно основному действию и придают истории оттенок детективного поиска.

Дирижёр-постановщик спектакля — Сергей Кисс. Он рассказал, что в постановке звучит практически весь музыкальный материал Штрауса, связанный с опереттой. Кроме того, включены дополнительные номера — польки и вальсы композитора, балет, а также фрагменты из вставных номеров советской версии «Летучей мыши».

Премьерные показы также пройдут 20, 21, 22, 28, 29 марта.

Возрастное ограничение — 16+.

Фото: Рязанский музтеатр.