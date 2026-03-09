В Рязанском музтеатре показали оперетту «Летучая мышь»

Режиссёр-постановщик, заслуженный артист России Пётр Борисенко рассказал, что оперетта имеет долгую сценическую историю, однако её неизменным центром всегда оставалась музыка Иоганна Штрауса. По его словам, в новой версии хотелось не только сохранить основу, заложенную в советском либретто по пьесе Николая Эрдмана на стихи Михаила Вольпина, но и расширить драматургию. Режиссёр отметил, что в постановке появились дополнительные линии персонажей, которые развиваются параллельно основному действию и придают истории оттенок детективного поиска. Премьерные показы также пройдут 20, 21, 22, 28, 29 марта. Возрастное ограничение — 16+.

В Рязанском музтеатре 6 марта показали премьеру оперетты «Летучая мышь». Об этом сообщили в соцсетях регионального министерства культуры.

Дирижёр-постановщик спектакля — Сергей Кисс. Он рассказал, что в постановке звучит практически весь музыкальный материал Штрауса, связанный с опереттой. Кроме того, включены дополнительные номера — польки и вальсы композитора, балет, а также фрагменты из вставных номеров советской версии «Летучей мыши».

Премьерные показы также пройдут 20, 21, 22, 28, 29 марта.

Возрастное ограничение — 16+.

Фото: Рязанский музтеатр.