В Рязанском художественном музее откроется новая инклюзивная площадка. Об этом сообщили в соцсетях учреждения культуры.

Музей стал победителем всероссийского конкурса «Создание тактильных копий музейных экспонатов» в рамках программы «Особый взгляд» благотворительного фонда «Искусство, наука и спорт».

Люди с нарушениями зрения смогут знакомиться с произведениями искусства через тактильные формы и специальные адаптированные экскурсии.

Отмечается, что музей ежегодно принимает более 1000 посетителей с ограниченными возможностями здоровья. В учреждении культуры уже работают информационные стенды и экспонаты с текстом на шрифте Брайля, действует версия сайта для слабовидящих пользователей. Сотрудники музея прошли специальное обучение.

«В рамках проекта „Прикосновение к искусству“ появятся рельефные копии картин и тактильные копии скульптур с тифлокомментариями — теперь можно „увидеть“ произведение руками; рельефно графический план музея — поможет посетителям лучше ориентироваться в залах; макет Дома Рюмина — исторического здания XIX века, где располагается музей; сенсорные занятия в отдельном зале: изучение текстур (гранит, мрамор, бронза, дерево, холст, бумага), сравнение фактур материалов, ощущение рельефа масляной краски и акварели, мастер классы по техникам рисования и лепки, сенсорные экскурсии», — написала в своих соцсетях зампред облправительства Наталья Суворова.

Новую инклюзивную музейную площадку планируют открыть осенью 2026 года.

