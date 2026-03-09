В Рязанской области мужчина хотел убить жену за отказ купить алкоголь

По предварительной информации полицейских, 42-летний мужчина с 54-летней женой за ужином употребляли спиртное. Когда алкогольные напитки закончились, а закуски еще остались, муж попросил супругу купить в магазине еще одну бутылку. Женщина заявила, что «хватит пьянствовать». «Нетрезвый мужчина пригрозил убить жену, если она ослушается, и вилкой несколько раз ткнул в сторону супруги», — отметили в сообщении. Женщина убежала из квартиры и обратилась за помощью в полицию. Возбуждено уголовное дело по статье 119 УК РФ, по которой грозит до двух лет тюрьмы.

