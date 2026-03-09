В России введут новый ГОСТ на энергетики

Основная задача стандарта — установление четких и «жестких» требований к составу и характеристикам таких напитков. Среди них: не более 50% от суточного потребления тонизирующих веществ (кроме кофеина); массовая доля сухих веществ (прежде всего сахара) не более 10%; могут содержаться природные адаптогены, включая лимонник, женьшень и мате. Новый ГОСТ введут с 1 января 2027 года.

В России с 1 января 2027 года введут новый ГОСТ на энергетики. Об этом 9 марта сообщило РИА Новости со ссылкой на данные Росстандарта.

Как рассказали агентству в ведомстве, основная задача стандарта — установление четких и «жестких» требований к составу и характеристикам таких напитков. Среди них: