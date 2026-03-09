В Госдуме напомнили, когда россиян ждут следующие длинные выходные

Отмечается, что праздничные и выходные дни ожидаются с 1 по 3 мая (пятница — воскресенье) и с 9 по 11 мая (суббота — понедельник). Кроме того, россияне будут отдыхать с 12 по 14 июня (пятница — воскресенье). При этом депутат уточнила, что все предшествующие праздничным рабочие дни сократят на час.

