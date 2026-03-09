Сенатор от Рязанской области Игорь Мурог предложил пенсионерам дольше работать

Рязань
Сенатор от Рязанской области Игорь Мурог предложил стимулировать россиян работать после выхода на пенсию. Об этом он заявил 9 марта в беседе с «Газетой.Ru». По мнению Игоря Мурога, нужно пересмотреть механизмы досрочного выхода на пенсию, стимулируя людей дольше работать и получать больше. Он напомнил, что с 2025 года возобновилась индексация страховых выплат для работающих пенсионеров с учетом пропущенных повышений. При этом для медиков и педагогов действуют особые условия. Врачам для досрочной пенсии нужно 25 лет стажа в селе или 30 — в городе. Педагогам — 25 лет работы с детьми при наличии 30 пенсионных коэффициентов.

Сенатор от Рязанской области Игорь Мурог предложил стимулировать россиян работать после выхода на пенсию. Об этом он заявил 9 марта в беседе с «Газетой.Ru».

По мнению Игоря Мурога, нужно пересмотреть механизмы досрочного выхода на пенсию, стимулируя людей дольше работать и получать больше.

Он напомнил, что с 2025 года возобновилась индексация страховых выплат для работающих пенсионеров с учетом пропущенных повышений.

При этом для медиков и педагогов действуют особые условия. Врачам для досрочной пенсии нужно 25 лет стажа в селе или 30 — в городе. Педагогам — 25 лет работы с детьми при наличии 30 пенсионных коэффициентов. Однако, по словам Мурога, в ряде случаев пенсия назначается не сразу, а спустя несколько лет из-за переходного периода.

«Думаю, что в перспективе сама логика системы, вероятно, будет и дальше стимулировать более поздний выход на пенсию, сохраняя ежегодные перерасчеты и индексацию выплат.

Это формирует новый подход: важно не просто достигать пенсионного возраста, а осознанно выстраивать стратегию — работать дольше, чтобы получать больше», — заявил Мурог.