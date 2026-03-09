Сенатор от Рязанской области Игорь Мурог предложил пенсионерам дольше работать

Сенатор от Рязанской области Игорь Мурог предложил стимулировать россиян работать после выхода на пенсию. Об этом он
По мнению Игоря Мурога, нужно пересмотреть механизмы досрочного выхода на пенсию, стимулируя людей дольше работать и получать больше.
Он напомнил, что с 2025 года возобновилась индексация страховых выплат для работающих пенсионеров с учетом пропущенных повышений.
При этом для медиков и педагогов действуют особые условия. Врачам для досрочной пенсии нужно 25 лет стажа в селе или 30 — в городе. Педагогам — 25 лет работы с детьми при наличии 30 пенсионных коэффициентов. Однако, по словам Мурога, в ряде случаев пенсия назначается не сразу, а спустя несколько лет из-за переходного периода.
«Думаю, что в перспективе сама логика системы, вероятно, будет и дальше стимулировать более поздний выход на пенсию, сохраняя ежегодные перерасчеты и индексацию выплат.
Это формирует новый подход: важно не просто достигать пенсионного возраста, а осознанно выстраивать стратегию — работать дольше, чтобы получать больше», — заявил Мурог.