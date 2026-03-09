Рязанские врачи спасли мужчину с инсультом

На лестничной площадке у мужчины возникли слабость в руке и головокружение. Он сел на ступеньки. Рядом оказался сосед, который вызвал скорую. Пациента доставили в больницу в «золотой час» — период, когда медпомощь наиболее эффективна. Врачи провели тромболитическую терапию и растворили тромб. «Тромболизис — это эффективный метод лечения инсульта. Препарат растворяет тромб, ставший причиной инсульта и восстанавливает кровоток. Таким образом можно избежать повреждения мозга. Тромболизис проводится исключительно в стационаре в первые 3-4,5 часа после появления симптомов инсульта», — отметил заведующий отделением ОНМК Олег Сорокин. Мужчину выписали в удовлетворительном состоянии.

Фото: группа ОКБ в «ВК».