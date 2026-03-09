Рязанец 8 марта приехал на рыбалку и лишился автомобиля

Инцидент произошел утром 8 марта у понтонного моста в Новомичуринске. Местный житель приехал на рыбалку, оставил ВАЗ-21099 и отправился на лед. Огонь пошел из-под капота, предположительно, из-за замыкания в проводке. Автомобиль вспыхнул и сгорел на глазах владельца. Мужчина не пострадал. Около шести утра пожарные обнаружили на берегу обгоревший и еще дымящийся остов машины. «Мы выезжали по вызову, но тушить автомобиль не пришлось, он уже сгорел», — отметил руководитель новомичуринского филиала «Центр 112» Константин Антошкин.