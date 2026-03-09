Россиянам объяснили, как вернуть деньги за некачественные подарки к 8 марта

Россиянам объяснили, как вернуть деньги за некачественные подарки к 8 марта. Об этом агентству «Прайм» сообщил гендиректор Профессиональной юридической группы АИД Давид Адамс.

Если проблема по вине продавца, можно вернуть и стоимость доставки.

Установлены следующие сроки:

7 дней на замену;

10 дней на возврат денег;

до 20 дней, если нужна экспертиза.

Давид Адамс отметил, что при онлайн-заказе ситуация для покупателя значительно лучше. От товара можно отказаться в любой момент до передачи, а также в течение 7 дней (если не вручили инструкцию по возврату — до 3 месяцев) после получения.

Если цветы не привезли вовремя, можно назначить новый срок доставки или вернуть предоплату и неустойку 0,5% за каждый день просрочки.

Про подарочные сертификаты — магазин не может просто объявить его недействительным и оставить деньги себе, отметил Давид Адамс. Номинал или неиспользованный остаток подлежит возврату в течение 10 календарных дней после письменного требования покупателя, и внутренние правила торговой сети это право отменить не могут.

«Если продавец отказывается решать вопрос добровольно, надо написать письменную претензию, затем жалобу в Роспотребнадзор, при необходимости иск в суд», — заключил Давид Адамс.