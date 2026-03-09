Россиянам объяснили, как вернуть деньги за некачественные подарки к 8 марта. Об этом агентству «Прайм»
Если букет куплен в обычном магазине и нет брака, то вернуть его не получится. Растения входят в перечень товаров, которые не подлежат обмену, даже если передумали в течение 14 дней.
Однако в случае, когда осыпались бутоны, сломались стебли, курьер довез уже подвявшие цветы, то можно требовать замену букета, снижение цены, полный возврат.
Если проблема по вине продавца, можно вернуть и стоимость доставки.
Установлены следующие сроки:
- 7 дней на замену;
- 10 дней на возврат денег;
- до 20 дней, если нужна экспертиза.
Давид Адамс отметил, что при онлайн-заказе ситуация для покупателя значительно лучше. От товара можно отказаться в любой момент до передачи, а также в течение 7 дней (если не вручили инструкцию по возврату — до 3 месяцев) после получения.
Если цветы не привезли вовремя, можно назначить новый срок доставки или вернуть предоплату и неустойку 0,5% за каждый день просрочки.
По словам собеседника агентства, сдать парфюм, косметику, украшения надлежащего качества не получится. Но при дефектах или отсутствии обязательной информации о товаре требования можно заявлять на общих основаниях.
Про подарочные сертификаты — магазин не может просто объявить его недействительным и оставить деньги себе, отметил Давид Адамс. Номинал или неиспользованный остаток подлежит возврату в течение 10 календарных дней после письменного требования покупателя, и внутренние правила торговой сети это право отменить не могут.
«Если продавец отказывается решать вопрос добровольно, надо написать письменную претензию, затем жалобу в Роспотребнадзор, при необходимости иск в суд», — заключил Давид Адамс.