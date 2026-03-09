Рязань
Репортаж с улиц Рязани в Международный женский день
В воскресенье 8 марта журналист РЗН. Инфо вышла в город...
Вчера 16:33
1 136
«В три часа ночи можно словить инфаркт». Туристка из Рязани оказалась...
Редакция РЗН. инфо пообщалась с туристкой Анастасией из...
5 марта 13:49
1 115
Приглашены все: «Зеленый сад — наш дом» порадовал рязанских рыбаков еж...
Последний день зимы стал для любителей порыбачить со вс...
2 марта 16:25
772
ГК «Агропромкомплектация»: от поля до прилавка. Как работают свиноводч...
В 2024 году в Рязанской области запустили два новых сви...
2 марта 14:46
4 013
Путин: РФ предупреждала о росте цен на нефть из-за эскалации на Ближнем Востоке
По словам главы государства, конфликт на Ближнем Востоке неизбежно приведет к ограничениям поставок нефти и газа по всему миру и нарушит долгосрочные инвестиционные планы. Он добавил, что из-за проблем с судоходством через Ормузский пролив добыча нефти в регионе может в скором времени прекратиться. «Добыча нефти, которая завязана на использовании пролива, рискует полностью остановиться уже в ближайший месяц. Она уже начала сокращаться», — сказал Путин.

Россия предупреждала, что попытки дестабилизации на Ближнем Востоке поставят под удар мировой топливно-энергетический комплекс. Цены на нефть и газ начнут расти, заявил президент Владимир Путин. Об этом он сказал на совещании 9 марта, передал «Ъ».

По словам главы государства, ситуация на Ближнем Востоке неизбежно приведет к ограничениям поставок нефти и газа по всему миру и нарушит долгосрочные инвестиционные планы.

Он добавил, что из-за проблем с судоходством через Ормузский пролив добыча нефти в регионе может в скором времени прекратиться.

«Добыча нефти, которая завязана на использовании пролива, рискует полностью остановиться уже в ближайший месяц. Она уже начала сокращаться», — сказал Путин.

Он уточнил, что хранилища на Ближнем Востоке быстро заполняются нефтью, которую «очень дорого вывозить».