Путин: РФ предупреждала о росте цен на нефть из-за эскалации на Ближнем Востоке

Россия предупреждала, что попытки дестабилизации на Ближнем Востоке поставят под удар мировой топливно-энергетический комплекс. Цены на нефть и газ начнут расти, заявил президент Владимир Путин. Об этом он
По словам главы государства, ситуация на Ближнем Востоке неизбежно приведет к ограничениям поставок нефти и газа по всему миру и нарушит долгосрочные инвестиционные планы.
Он добавил, что из-за проблем с судоходством через Ормузский пролив добыча нефти в регионе может в скором времени прекратиться.
«Добыча нефти, которая завязана на использовании пролива, рискует полностью остановиться уже в ближайший месяц. Она уже начала сокращаться», — сказал Путин.
Он уточнил, что хранилища на Ближнем Востоке быстро заполняются нефтью, которую «очень дорого вывозить».