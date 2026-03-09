Путин: РФ предупреждала о росте цен на нефть из-за эскалации на Ближнем Востоке

По словам главы государства, конфликт на Ближнем Востоке неизбежно приведет к ограничениям поставок нефти и газа по всему миру и нарушит долгосрочные инвестиционные планы. Он добавил, что из-за проблем с судоходством через Ормузский пролив добыча нефти в регионе может в скором времени прекратиться. «Добыча нефти, которая завязана на использовании пролива, рискует полностью остановиться уже в ближайший месяц. Она уже начала сокращаться», — сказал Путин.

Он уточнил, что хранилища на Ближнем Востоке быстро заполняются нефтью, которую «очень дорого вывозить».