Микрорайон в Рязани остался без света

В 16:50 9 марта из-за «технологического нарушения» отключился свет в Канищеве по следующим улицам: Бирюзова; Станкозаводская; Весенняя; Полевая; Садовая; Школьная; Чапаева; Интернациональная. Аварийные бригады работают над восстановлением подачи света.