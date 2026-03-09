Микрорайон в Рязани остался без света
В 16:50 9 марта из-за «технологического нарушения» отключился свет в Канищеве по следующим улицам: Бирюзова; Станкозаводская; Весенняя; Полевая; Садовая; Школьная; Чапаева; Интернациональная. Аварийные бригады работают над восстановлением подачи света.
