Мари Краймбрери спела вместе с поклонницей из Рязани
Мари Краймбрери с шоу «Кто такая Мэри?» выступила в ДС «Олимпийский» в Рязани. Во время концерта она спустилась к поклонникам. С одной из рязанок певица исполнила песню «Всё на своих местах».
Певица Мари Краймбрери (настоящее имя — Марина Жадан) спела вместе с поклонницей из Рязани. Пост с кадрами опубликован в соцсетях.
Мари Краймбрери с шоу «Кто такая Мэри?» выступила 2 марта в ДС «Олимпийский» в Рязани.
Во время концерта она спустилась к поклонникам. С одной из рязанок певица исполнила песню «Всё на своих местах».
Видео взято из соцсетей.