Мари Краймбрери спела вместе с поклонницей из Рязани

Мари Краймбрери с шоу «Кто такая Мэри?» выступила в ДС «Олимпийский» в Рязани. Во время концерта она спустилась к поклонникам. С одной из рязанок певица исполнила песню «Всё на своих местах».