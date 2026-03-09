Для рязанцев выпустили метеопредупреждение

Ночью и утром 10 марта на территории Рязанской области ожидаются осадки (снег, мокрый снег, переходящий в дождь, морось). На дорогах будет гололедица. Также прогнозируют налипание мокрого снега.