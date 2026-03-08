Жительница Рязани случайно отправила обнаженное фото в домовой чат

Жительница Рязани случайно отправила обнаженное фото в домовой чат, после этого её начала искать оскорблённая соседка. Об этом 8 марта сообщает Baza.

В конце февраля рязанка хотела отправить своему молодому человеку фотографию в белье. По ошибке девушка скинула изображение в домовой чат, но не сразу заметила это.

После обнаружения ошибки, рязанка удалила сообщение, однако одна из соседок заявила, что девушка должна «получить по заслугам», так как фото увидел её муж.

Оскорбленная соседка постоянно пишет и звонит рязанке с угрозами. Отмечается, что извинения её не устраивают.