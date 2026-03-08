Рязань
Репортаж с улиц Рязани в Международный женский день
В воскресенье 8 марта журналист РЗН. Инфо вышла в город...
5 часов назад
550
«В три часа ночи можно словить инфаркт». Туристка из Рязани оказалась...
Редакция РЗН. инфо пообщалась с туристкой Анастасией из...
5 марта 13:49
1 000
Приглашены все: «Зеленый сад — наш дом» порадовал рязанских рыбаков еж...
Последний день зимы стал для любителей порыбачить со вс...
2 марта 16:25
743
ГК «Агропромкомплектация»: от поля до прилавка. Как работают свиноводч...
В 2024 году в Рязанской области запустили два новых сви...
2 марта 14:46
3 913
Жительница Рязани случайно отправила обнаженное фото в домовой чат
В конце февраля рязанка хотела отправить своему молодому человеку фотографию в белье. По ошибке девушка скинула изображение в домовой чат, но не сразу заметила это. После обнаружения ошибки, рязанка удалила сообщение, однако одна из соседок заявила, что девушка должна «получить по заслугам», так как фото увидел её муж. Оскорбленная соседка постоянно пишет и звонит рязанке с угрозами. Отмечается, что извинения её не устраивают.

Жительница Рязани случайно отправила обнаженное фото в домовой чат, после этого её начала искать оскорблённая соседка. Об этом 8 марта сообщает Baza.

В конце февраля рязанка хотела отправить своему молодому человеку фотографию в белье. По ошибке девушка скинула изображение в домовой чат, но не сразу заметила это.

После обнаружения ошибки, рязанка удалила сообщение, однако одна из соседок заявила, что девушка должна «получить по заслугам», так как фото увидел её муж.

Оскорбленная соседка постоянно пишет и звонит рязанке с угрозами. Отмечается, что извинения её не устраивают.