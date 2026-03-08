Рязань
Репортаж с улиц Рязани в Международный женский день
В воскресенье 8 марта журналист РЗН. Инфо вышла в город...
В Рязанской области замедлилось кредитование бизнеса
Финансисты связали замедление с высокими рыночными ставками. Отмечается, что на начало 2026 года корпоративный кредитный портфель в регионе составил 297,7 млрд рублей. За год он сократился на 5,4%.