В Рязанской области замедлилось кредитование бизнеса

В 2025 году рязанский бизнес получил кредитов на 185,7 млрд рублей, что меньше, чем годом ранее. 47,3% всех выдач пришлось на представителей малого и среднего предпринимательства. Больше всего в Рязанской области в прошлом году кредитовались обрабатывающие производства, получившие 51,1 млрд рублей. На втором месте — предприятия оптовой и розничной торговли — 43,7 млрд рублей. Строители взяли в кредит 30,3 млрд рублей.

Финансисты связали замедление с высокими рыночными ставками. Отмечается, что на начало 2026 года корпоративный кредитный портфель в регионе составил 297,7 млрд рублей. За год он сократился на 5,4%.