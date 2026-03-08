В Рязанской области во время медосмотра у пациента выявили гепатит

По итогам профилактического осмотра в январе и феврале в Центре здоровья осмотрели 1798 человек. Медики обнаружили у рязанцев: повышенное давление (600 человек), гипертония (121), сахарный диабет (25), подозрение на онкозаболевания (5), гепатит (1). «Своевременное прохождение диспансеризации — это самый лучший способ выявить и предотвратить заболевание», — говорится в сообщении.

«Своевременное прохождение диспансеризации — это самый лучший способ выявить и предотвратить заболевание», — говорится в сообщении.