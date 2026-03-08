Рязань
В Рязанской области появится новый завод
Отмечается, что ростовская компания «Астон» инвестирует 4 млрд рублей в глубокую переработку кукурузы. Завод намерены запустись в 2029 году. Он будет ориентирован на выпуск кристаллической декстрозы, а также жидкого и порошкового сорбитола, который, по данным СМИ, в России в настоящее время не производится. Ожидается, что мощность предприятия составит около 100 тонн продукции в сутки.

Под строительство завода выделен участок площадью 1,8 гектаров. Планируется возведение производственного корпуса с тремя технологическими линиями и вспомогательных зданий.

Сырьем новое предприятие сможет обеспечить завод в Шиловском районе «Астон Крахмало-Продукты», который осуществляет глубокую переработку кукурузы.