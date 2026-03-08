Собянин сообщил об атаке на Москву 8 марта

Сначала чиновник сообщил о нейтрализации одного дрона, вскоре появилось сообщение и о втором. «Уничтожен еще один беспилотник, летевший на Москву», — написал Собянин. Он добавил, что на месте падения обломков дронов работают сотрудники экстренных служб.

