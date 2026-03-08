Рязанцев попросили о помощи погорельцам

Отмечается, что 3 марта в Туме Клепиковского района сгорел дом и хозпостройки. «Если есть возможность помочь деньгами или стройматериалами, рабочей силой, будем вам очень признательны. Любая абсолютно помощь поможет», — говорится в сообщении. Телефон для связи с пострадавшими: +7 (920) 693-02-93 Анна С.

