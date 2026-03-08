ПВО за ночь уничтожили 72 беспилотника ВСУ над регионами России

Отмечается, что над Астраханской областью и Республикой Крым уничтожили по 20 беспилотников, над Ростовской областью — 14 дронов. Кроме того, над Белгородской областью уничтожили восемь БПЛА, над Краснодарским краем — четыре дрона, над Курской областью — три беспилотника. Помимо этого, два украинских дрона уничтожили над Волгоградской областью, ещё один — над акваторией Азовского моря.

Российские средства противовоздушной обороны в ночь на 8 марта уничтожили 72 беспилотных летательных аппарата ВСУ над регионами страны и акваторией Азовского моря. Об этом сообщило Министерство обороны России.

