Путин считает, что в отношениях ЕС и Украины «хвост виляет собакой»

«Ситуация очень странная. Потому что у меня создается впечатление, что мы имеем случай, который называется „хвост виляет собакой“, а не наоборот», — сказал он в интервью автору информационной службы «Вести» Павлу Зарубину.

Президент Владимир Путин заявил, что ситуацию в отношениях Киева и Евросоюза можно охарактеризовать как «хвост виляет собакой»: несмотря на агрессивное поведение украинских властей, ЕС не останавливает в оказании им помощи. Об этом 8 марта пишет РБК.

«Ситуация очень странная. Потому что у меня создается впечатление, что мы имеем случай, который называется „хвост виляет собакой“, а не наоборот», — сказал он в интервью автору информационной службы «Вести» Павлу Зарубину.

Путин заявил, что поведение Киева опасно и носит достаточно агрессивный характер. Однако Евросоюз продолжает предоставлять Украине бесконечную помощь как оружием, так и деньгами, отметил президент.

Применительно к ситуации на энергетическом рынке Путин подчеркнул, что такие действия могут привести к дальнейшему ухудшению положения самих государств ЕС, как это было после подрыва «Северных потоков».

Однако в Евросоюзе предпочитают продолжать снабжение, фактически потакая киевскому режиму, заявил он.