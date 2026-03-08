Рязань
Репортаж с улиц Рязани в Международный женский день
В воскресенье 8 марта журналист РЗН. Инфо вышла в город...
1 час назад
205
«В три часа ночи можно словить инфаркт». Туристка из Рязани оказалась...
Редакция РЗН. инфо пообщалась с туристкой Анастасией из...
5 марта 13:49
972
Приглашены все: «Зеленый сад — наш дом» порадовал рязанских рыбаков еж...
Последний день зимы стал для любителей порыбачить со вс...
2 марта 16:25
737
ГК «Агропромкомплектация»: от поля до прилавка. Как работают свиноводч...
В 2024 году в Рязанской области запустили два новых сви...
2 марта 14:46
3 894
Путин считает, что в отношениях ЕС и Украины «хвост виляет собакой»
Президент Владимир Путин заявил, что ситуацию в отношениях Киева и Евросоюза можно охарактеризовать как «хвост виляет собакой»: несмотря на агрессивное поведение украинских властей, ЕС не останавливает в оказании им помощи. Об этом 8 марта пишет РБК.

«Ситуация очень странная. Потому что у меня создается впечатление, что мы имеем случай, который называется „хвост виляет собакой“, а не наоборот», — сказал он в интервью автору информационной службы «Вести» Павлу Зарубину.

Путин заявил, что поведение Киева опасно и носит достаточно агрессивный характер. Однако Евросоюз продолжает предоставлять Украине бесконечную помощь как оружием, так и деньгами, отметил президент.

Применительно к ситуации на энергетическом рынке Путин подчеркнул, что такие действия могут привести к дальнейшему ухудшению положения самих государств ЕС, как это было после подрыва «Северных потоков».

Однако в Евросоюзе предпочитают продолжать снабжение, фактически потакая киевскому режиму, заявил он.