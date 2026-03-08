Подростки угнали у рязанского курьера электровелосипед
5 марта в 19:40 в Дядькове на Бульварном проезде, дом № 2 дети похитили от второго подъезда электровелосипед вместе с курьерской сумкой. Кража попала на камеры видеонаблюдения. Пострадавший написал заявление в полицию.
