Подростки угнали у рязанского курьера электровелосипед

5 марта в 19:40 в Дядькове на Бульварном проезде, дом № 2 дети похитили от второго подъезда электровелосипед вместе с курьерской сумкой. Кража попала на камеры видеонаблюдения. Пострадавший написал заявление в полицию.