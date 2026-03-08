Филиппо: Киев может потерять поддержку США из-за скандала с деньгами в Венгрии

Агрессивная позиция Владимира Зеленского по ситуации с конфискацией денег в Венгрии грозит ему потерей поддержки президента США Дональда Трампа, заявил лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо. По его словам, недавние угрозы убийством, высказанные Зеленским в адрес премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, вызвали бурю возмущения как в Будапеште, так и в Брюсселе.

«Вам не стыдно? Надо признать свою оплошность, а не угрожать Венгрии из-за этих денег. Но сама ситуация — это просто пощечина для Зеленского, хотя и совершенно справедливая», — сказал он.

По его словам, недавние угрозы убийством, высказанные Зеленским в адрес премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, вызвали бурю возмущения как в Будапеште, так и в Брюсселе.

«Это совершенно беспрецедентная ситуация», — подытожил политик.

В пятницу Национальное налогово-таможенное ведомство Венгрии (NAV) заявило, что задержало по подозрению в отмывании денег семь граждан Украины, включая бывшего генерала спецслужб, отвечавшего за перевозку из Австрии на Украину 40 миллионов долларов, 35 миллионов евро и девяти килограммов золота. Будапешт потребовал у Украины объяснений, позже задержанные были переданы Киеву.

Сам Зеленский выступил с утверждением, что власти Венгрии похитили семерых украинцев. Ранее он пригрозил передать ВСУ адрес человека, блокирующего кредит от ЕС, обращаясь, предположительно, к венгерскому премьеру.